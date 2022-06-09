Власти Литвы заявили о дефиците древесины из-за санкций против России и Белоруссии

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В связи с санкциями против России и Белоруссии Литва столкнулась с дефицитом древесины. Об этом заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.

«Литва импортировала древесину и из Белоруссии, и из России. Сейчас этот импорт остановился, и фактически в условиях Литвы у нас дефицит древесины», — приводит его слова РИА Новости.

Аугутис рассказал, что в связи с этим власти Литвы намерены пересмотреть правила экспорта древесины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову».

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели.

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