МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздерживаться от поездок в Эстонию в связи с «откровенно враждебным отношением Эстонии к России и её гражданам».

В министерстве отметили, что налогово-таможенный департамент Эстонии, «прикрываясь общееэсовскими санкциями», объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в страну из России, в том числе для физлиц, некоторых товаров, а также запретил вывозить в Россию наряду со «стратегическими товарами» сумки, обувь и электронику, стоимость которых превышает €750, а также наличные валютные банкноты.

«Наказание за «контрабанду» предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок — до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам», — сообщил МИД.

Эстония с 10 июля запретит ввоз из России частными лицами алкоголя, мебели и ряда других товаров.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости преждевременного возвращения к сотрудничеству с Россией после урегулирования ситуации на Украине.

По её мнению, Запад не должен возвращаться к деловым отношениям с российской стороной.