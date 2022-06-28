В ЛНР заявили, что ракета HIMARS при обстреле Перевальска несла кассетную боевую часть

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ракета HIMARS при обстреле Перевальска несла кассетную боевую часть.
В ЛНР заявили, что ракета HIMARS при обстреле Перевальска несла кассетную боевую часть
  • AP

«На месте обстрела города Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, применённой с РСЗО M142 HIMARS», — заявили в представительстве ЛНР.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждений или пострадавших не выявлено.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что в ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой ранее был обстрелян Перевальск.

Утром 28 июня стало известно, что украинские военные обстреляли Перевальск из поставленных Вашингтоном РСЗО М142 HIMARS.

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