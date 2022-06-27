Экс-конгрессвумен Габбард призвала Киев вернуться к переговорному процессу с Москвой

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy заявила, что украинским властям придётся согласиться на переговоры с Россией.

«Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — заявила Габбард.

Она также отметила, что американское оружие и другие поставки военной помощи Запада лишь подогревают эскалацию ситуации на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.

По его словам, у России есть информация от нескольких источников, что украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.