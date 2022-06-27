Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории хлебозаводов

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории хлебозаводов
  • РИА Новости

Он отметил, что украинские военные используют для прикрытия предприятия пищевой промышленности, несмотря на угрозу продовольственного кризиса.

«В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населённые пункты», — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что в Харькове на территории хлебозавода №11 националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводилась.

Ранее Мизинцев заявил, что ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить