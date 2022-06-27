Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории хлебозаводов
- РИА Новости
Он отметил, что украинские военные используют для прикрытия предприятия пищевой промышленности, несмотря на угрозу продовольственного кризиса.
«В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населённые пункты», — рассказал Мизинцев.
Он отметил, что в Харькове на территории хлебозавода №11 националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводилась.
Ранее Мизинцев заявил, что ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя.