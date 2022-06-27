Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории хлебозаводов

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Он отметил, что украинские военные используют для прикрытия предприятия пищевой промышленности, несмотря на угрозу продовольственного кризиса.

«В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населённые пункты», — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что в Харькове на территории хлебозавода №11 националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из соседних домов умышленно не проводилась.

Ранее Мизинцев заявил, что ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя.