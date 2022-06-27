Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов ряда российских компаний

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Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РУСАЛ» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.
Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов ряда российских компаний
  • РИА Новости

«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям, на общую сумму более 4,5 млрд гривен (около $152,29 млн. — RT)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что в ходе досудебного расследования были установлены скрытые в офшорных юрисдикциях активы российских корпораций на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В конце мая Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.

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