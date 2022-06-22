На Украине сообщили об аресте имущества принадлежащих гражданину России предприятий

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На Украине арестовано имущество предприятий, бенефициарным владельцем которых является гражданин России.
На Украине сообщили об аресте имущества принадлежащих гражданину России предприятий
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«Наложен арест на корпоративные права и имущество одиннадцати юридических лиц, объекты недвижимости, транспортные средства и специальную технику на сумму более 65 миллионов гривен. По данным следствия, бенефециарный владелец предприятий — гражданин России», — говорится в сообщении офиса генпрокурора республики в Telegram-канале.

Фамилия россиянина не называется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В конце мая Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.

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