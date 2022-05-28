В СБУ заявили об инициации ареста активов «Роснефти» на Украине

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Служба безопасности Украины сообщила, что инициировала арест активов группы «Роснефть» в стране.
В СБУ заявили об инициации ареста активов «Роснефти» на Украине
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» на Украине», — говорится в видеобрифинге в Telegram-канале службы.

Также заблокирована деятельность компании, входившей в группу «Роснефть», её активы арестованы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В соответствии с изменениями, в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Кроме того, будут предприниматься попытки поиска и блокировки таких активов.

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