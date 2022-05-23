В ГД осудили подписанный Зеленским закон о конфискации активов поддержавших операцию России
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Водолацкий допустил, что решение по конфискации активов будет принимать некая комиссия во главе с помощником украинского лидера.
По его мнению, власти Украины планируют «максимально ограбить свою страну».
«Вывести всё за границу, чтобы, находясь на Лазурном берегу, мечтать о спасении Украины от России и других внутренних «врагов», — пояснил депутат.
Ранее Зеленский подписал закон, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.
В соответствии с изменениями в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Кроме того, будут предприниматься попытки поиска и блокировки таких активов.