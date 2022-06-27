Столтенберг заявил о планах НАТО расширить помощь Тбилиси

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Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение по вопросу расширения поддержки Грузии. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде.
Столтенберг заявил о планах НАТО расширить помощь Тбилиси
  • AP

«Мы увеличим помощь Грузии в рамках Программы существенной поддержки Грузии, в частности, по ситуационной осведомлённости, коммуникациям, киберобороне, учениям», —  цитирует его ТАСС.

Он также сообщил о намерении альянса расширить тренировочный центр НАТО около Тбилиси.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах Североатлантического альянса увеличить численность своих боевых группировок на восточных рубежах НАТО, а также проработать вопросы их снабжения. 

До этого генсек альянса заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счёту — для войны с Россией.

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