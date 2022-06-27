Столтенберг анонсировал усиление боевых групп НАТО на восточных рубежах
- AP
«Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 100 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.
До этого Столтенберг заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.