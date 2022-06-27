В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации
- AP
«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если всё это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тыс. — это если брать всю линию фронта», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что случаи дезертирства в украинских войсках приобретают массовый характер.
в начале июня министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». Президент страны Владимир Зеленский сообщил о болезненных потерях украинских войск в ходе боёв под Северодонецком и Харьковом.