В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации

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Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что, по имеющимся данным, украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тыс. человек.
В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации
  • AP

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если всё это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тыс. — это если брать всю линию фронта», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что случаи дезертирства в украинских войсках приобретают массовый характер.

в начале июня министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». Президент страны Владимир Зеленский сообщил о болезненных потерях украинских войск в ходе боёв под Северодонецком и Харьковом.

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