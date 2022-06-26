Захарова посоветовала Лондону спрашивать у посольства Украины о британских наёмниках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Великобритании должны потребовать от украинского посольства в Лондоне разъяснений о вербовке британских подданных для участия в боевых действиях на Украине, прежде чем выступать с угрозами в адрес России в связи с вынесением в ДНР смертного приговора двум британцам.

«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наёмников среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», — передаёт РИА Новости её слова в эфире передачи «Воскресный вечер».

Захарова добавила, что другим западным странам наряду с Британией необходимо уточнить направление деятельности украинских посольств на своей территории.

Дипломат рассказала, что, отвечая на соответствующий вопрос от Москвы, западные страны заявили, что «они (украинские дипмиссии. — RT) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий».

«Ну если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть ещё вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали», — констатировала она.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон направил Москве ноту по теме британских наёмников, которых в ДНР приговорили к смертной казни.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.