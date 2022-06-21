Посол Келин: Лондон направил России ноту по теме британских наёмников

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Лондон направил Москве ноту по теме британских наёмников, которых в ДНР приговорили к смертной казни.

«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту», — цитирует Келина РИА Новости.

При этом посол подчеркнул, что нота была составлена «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях» и она не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данной теме.

16 июня защитник британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила, что власти Великобритании не обращались в суд Донецкой Народной Республики по поводу вынесенного двоим подданным государства смертного приговора в соответствии с законами ДНР.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.