Посол Келин: Лондон направил России ноту по теме британских наёмников
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«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту», — цитирует Келина РИА Новости.
При этом посол подчеркнул, что нота была составлена «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях» и она не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данной теме.
16 июня защитник британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила, что власти Великобритании не обращались в суд Донецкой Народной Республики по поводу вынесенного двоим подданным государства смертного приговора в соответствии с законами ДНР.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.