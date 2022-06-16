Адвокат наёмника сообщила, что Лондон не обращался в ДНР по поводу смертного приговора

Защитник британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила о том, что власти Великобритании не обращались в суд Донецкой Народной Республики по поводу вынесенного двоим подданным государства смертного приговора в соответствии с законами ДНР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой Народной Республики никаких обращений не поступало», — заявила Церковникова.

Кроме того, защитник уточнила, что она не выявила нарушений законодательства при вынесении приговора британским военнопленным.

«Я как адвокат слежу за соблюдением прав и законных интересов своего подзащитного. Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства права Шона Пиннера, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, нарушены не были», — считает она.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.