Адвокат наёмника сообщила, что Лондон не обращался в ДНР по поводу смертного приговора
Об этом сообщает ТАСС.
«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой Народной Республики никаких обращений не поступало», — заявила Церковникова.
Кроме того, защитник уточнила, что она не выявила нарушений законодательства при вынесении приговора британским военнопленным.
«Я как адвокат слежу за соблюдением прав и законных интересов своего подзащитного. Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства права Шона Пиннера, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, нарушены не были», — считает она.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.