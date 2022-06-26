Захарова призвала ЕС ответить по ситуации с транзитом в Калининград «без суфлёра» из США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Европейский союз «без американского суфлёра» разъяснить принципы применения санкций Брюсселя, касающихся транзита российских грузов в Калининград.

Захарова привела сообщение, в котором говорится, что Литва планирует наложить вето на готовящееся решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС в Калининград.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Чётко, внятно, без американского суфлёра», — написала она в своём Telegram-канале.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регионе рассчитывают, что совместно с МИД России удастся добиться поправок Евросоюза, которые исключат ограничения на транзит в регион.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика не согласится ни на какие уступки России в вопросе транзита некоторых товаров в Калининградскую область.

По его словам, «ни о каких коридорах не может быть и речи».