Президент Литвы Науседа: ни о каких уступках России по транзиту не может быть и речи
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Об этом Науседа написал в своих соцсетях.
«Совершенно очевидно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, которые она пропускает через свою территорию, и ни о каких коридорах, как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи», — сказал президент Литвы.
Он призвал правительство страны «срочно начать консультации с Еврокомиссией», чтобы введённые санкции «не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям».
«Только совместными усилиями мы добьёмся санкций, которые навредят стране-агрессору», — заключил Науседа.
Вместе с тем депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия «пока побеждает» в ситуации вокруг решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.
По его словам, «одна из стран — членов ЕС» потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран — существенными.