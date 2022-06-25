Президент Литвы Науседа: ни о каких уступках России по транзиту не может быть и речи

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика не согласится ни на какие уступки России в вопросе транзита некоторых товаров в Калининградскую область. По его словам, «ни о каких коридорах не может быть и речи».

Об этом Науседа написал в своих соцсетях.

«Совершенно очевидно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, которые она пропускает через свою территорию, и ни о каких коридорах, как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи», — сказал президент Литвы.

Он призвал правительство страны «срочно начать консультации с Еврокомиссией», чтобы введённые санкции «не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям».

«Только совместными усилиями мы добьёмся санкций, которые навредят стране-агрессору», — заключил Науседа.

Вместе с тем депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия «пока побеждает» в ситуации вокруг решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.

По его словам, «одна из стран — членов ЕС» потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран — существенными.