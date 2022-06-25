Президент Литвы Науседа: ни о каких уступках России по транзиту не может быть и речи

Короткая ссылка
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика не согласится ни на какие уступки России в вопросе транзита некоторых товаров в Калининградскую область. По его словам, «ни о каких коридорах не может быть и речи».
Президент Литвы Науседа: ни о каких уступках России по транзиту не может быть и речи
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом Науседа написал в своих соцсетях.

«Совершенно очевидно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, которые она пропускает через свою территорию, и ни о каких коридорах, как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи», — сказал президент Литвы.

Он призвал правительство страны «срочно начать консультации с Еврокомиссией», чтобы введённые санкции «не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям».

«Только совместными усилиями мы добьёмся санкций, которые навредят стране-агрессору», — заключил Науседа.

Вместе с тем депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия «пока побеждает» в ситуации вокруг решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.

По его словам, «одна из стран — членов ЕС» потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран — существенными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить