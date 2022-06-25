Евродепутат сообщил, что Россия «пока побеждает» в ситуации с транзитом через Литву

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия «пока побеждает» в ситуации вокруг решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — сказал он в своих соцсетях, слова политика приводит РИА Новости.

В структурах ЕС прошла серия встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград, рассказал он.

При этом «одна из стран — членов ЕС» потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций, отметил депутат. Пока в ЕС не пришли к соглашению, хотя в ходе встречи чиновники представили документ, который позволяет перевозить товары по территории Евросоюза «из России в Россию».

«Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — сказал Ауштрявичюс.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор области Антон Алиханов сообщил, что ЕС может дать литовским властям новые разъяснения, чтобы они «не применяли ограничения первых четырёх пакетов на калининградский транзит».