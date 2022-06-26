Посол ЛНР Мирошник сообщил о завершении зачистки левой стороны реки Северский Донец
- AP
«Левая сторона Северского Донца свободна. Сейчас Северодонецк, Боровское, Сиротино — это всё зачищено. Северодонецкий аэропорт зачищен, Лесная Дача, все небольшие населённые пункты вокруг Северодонецка свободны», — цитирует его ТАСС.
Он также сообщил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска — идёт операция с юга.
Вместе с этим военнослужащие республики проводят эвакуацию мирных жителей Северодонецка.
Примерно треть эвакуированных с завода «Азот» в Северодонецке отказались покидать город.