Посол ЛНР Мирошник сообщил о завершении зачистки левой стороны реки Северский Донец

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики завершили зачистку населённых пунктов по левую сторону реки Северский Донец и аэропорта Северодонецка, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире канала «Соловьёв LIVE».

«Левая сторона Северского Донца свободна. Сейчас Северодонецк, Боровское, Сиротино — это всё зачищено. Северодонецкий аэропорт зачищен, Лесная Дача, все небольшие населённые пункты вокруг Северодонецка свободны», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что бойцы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска — идёт операция с юга.

Вместе с этим военнослужащие республики проводят эвакуацию мирных жителей Северодонецка.

Примерно треть эвакуированных с завода «Азот» в Северодонецке отказались покидать город.