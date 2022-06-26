В ДНР сообщили об уничтожении украинского вооружения и подавлении огневых точек ВСУ

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Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными за минувшие сутки уничтожили две установки РСЗО «Град», один танк и один беспилотник «Фурия».
В ДНР сообщили об уничтожении украинского вооружения и подавлении огневых точек ВСУ
  • РИА Новости

«Совместными действиями... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один танк, один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля», — говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Кроме того, военные подавили три огневые точки украинских войск в районах Авдеевки, Новгородского и Дылеевки.

Как сообщает представительство республики в СЦКК, за 130 дней эскалации ВСУ выпустили 42 237 боеприпасов различного калибра по территории ДНР.

Всего за указанный промежуток времени погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей.

24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

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