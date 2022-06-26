В ДНР сообщили об уничтожении украинского вооружения и подавлении огневых точек ВСУ
- РИА Новости
«Совместными действиями... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один танк, один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля», — говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
Кроме того, военные подавили три огневые точки украинских войск в районах Авдеевки, Новгородского и Дылеевки.
Как сообщает представительство республики в СЦКК, за 130 дней эскалации ВСУ выпустили 42 237 боеприпасов различного калибра по территории ДНР.
Всего за указанный промежуток времени погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей.
24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.