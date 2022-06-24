Мальчик погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ

В результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

«Ребёнок 2009 г.р., получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка, к сожалению, скончался в больнице», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка.

По сообщению штаба теробороны республики, до этого в результате обстрела по Эстафетной улице погибла мирная жительница, ребёнок получил ранения.