Мальчик погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ

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В результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.
Мальчик погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Ребёнок 2009 г.р., получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка, к сожалению, скончался в больнице», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка. 

По сообщению штаба теробороны республики, до этого в результате обстрела по Эстафетной улице погибла мирная жительница, ребёнок получил ранения.

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