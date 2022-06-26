За время эскалации в ДНР погибли почти 200 гражданских лиц

По состоянию на 26 июня с начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли почти 200 мирных граждан, в числе которых дети, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 130 дней эскалации погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобождённой в ходе СВО территории устанавливаются», — говорится в сообщении.

В границах республики до начала российской спецоперации ранения разной степени тяжести получили 930 мирных жителей, в числе которых 69 детей.

На ранее освобождённых территориях были ранены 1142 человека, в том числе 78 детей.

24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

Ранее женщина погибла в результате обстрела Петровского района города.