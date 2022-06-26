За время эскалации в ДНР погибли почти 200 гражданских лиц
- AP
«За 130 дней эскалации погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобождённой в ходе СВО территории устанавливаются», — говорится в сообщении.
В границах республики до начала российской спецоперации ранения разной степени тяжести получили 930 мирных жителей, в числе которых 69 детей.
На ранее освобождённых территориях были ранены 1142 человека, в том числе 78 детей.
24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.
Ранее женщина погибла в результате обстрела Петровского района города.