Законопроект: украинцев с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия

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Украинских граждан с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия. Об этом говорится в законопроекте о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста, внесённом в Верховную раду.
Законопроект: украинцев с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия
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«Лица с инвалидностью… в указанный период могут быть призванными на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области, в которой зарегистрированы или проживают», — цитирует документ ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины призывает в армию всё больше гражданских лиц, не имеющих опыта военной службы.

Повестки вручают на улицах, призывников ищут даже в местах лишения свободы, ведётся активный розыск уклонистов. Подробнее — в материале RT.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых людей. 

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