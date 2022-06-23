Лебедев заявил о возмутительном поведении Литвы в отношении Калининграда

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал поведение Литвы в отношении Калининграда.

«Меня бесит то, как сегодня себя ведёт Литва. Есть такая поговорка: «Мал клоп, да вонюч» — это идеальная поговорка, которая описывает поведение Литвы», — отметил он.

По его словам, народ Литвы к действиям правительства отношения не имеет, но вот правительство страны — «жалкие марионетки на подсосе у американцев, которые ничего другого не могут делать, кроме как исполнять приказы любой степени идиотичности».

Он напомнил, что до этого американцы приказали Литве поссориться с Китаем, и литовские власти с удовольствием это сделали.

«А сейчас им сказали, что якобы после консультации с Евросоюзом нужно ограничить весь транспорт, который идёт по железной дороге, якобы все санкционные товары теперь не имеют права ходить из России в Калининград и обратно. То есть Литва просто взяла и в одностороннем порядке сделала России блокаду», — сказал Лебедев.

По его мнению, теперь Литву необходимо покарать жесточайшим способом.

Лебедев подчеркнул, что речь идёт не о ввозе чего-либо на территорию Литвы, а о транзитных товарах.

«Эти соглашения были подписаны ещё 20 лет назад, когда расширялся Евросоюз, и то, что железнодорожная ветка связывает материковую Россию с Калининградом, никогда не обсуждалось. Все товары, которые едут по железной дороге из Калининграда в Россию и обратно, всегда должны были беспрепятственно проходить. И то, что Литва сейчас решила залупнуться на ровном месте, говорит о том, что ей это сделать приказали, и это очень жалко. Я мечтаю, чтобы Литва за это была наказана, потому что так глупо себя вести и настолько наплевать на свой суверенитет... я вообще не знаю другой такой тупой страны на свете», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.