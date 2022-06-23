Приговорённый к казни в ДНР британский наёмник Эслин попрощался с матерью
- РИА Новости
«Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чём он сообщил своей матери в телефонном разговоре. Семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, однако мы слышим только голословные заявления Великобритании», — заявил ТАСС адвокат гражданина Великобритании Павел Косован.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
- 9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила то, что британских наёмников приговорили в ДНР к смертной казни.
Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают помощи в его ситуации.