Приговорённый к казни в ДНР британский наёмник Эслин попрощался с матерью

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Британский наёмник Эйден Эслин, приговорённый к смертной казни в Донецкой Народной Республике за участие в боевых действиях в составе украинских войск, позвонил матери и попрощался с ней.
Приговорённый к казни в ДНР британский наёмник Эслин попрощался с матерью
  • РИА Новости

«Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чём он сообщил своей матери в телефонном разговоре. Семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, однако мы слышим только голословные заявления Великобритании», — заявил ТАСС адвокат гражданина Великобритании Павел Косован.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

  • 9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила то, что британских наёмников приговорили в ДНР к смертной казни.

Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают помощи в его ситуации.

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