Глава МИД Британии Трасс осудила приговор британским наёмникам в ДНР

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила то, что британских наёмников приговорили в ДНР к смертной казни.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные», — приводит РИА Новости слова Трасс в Twitter.

По её словам, данное решение является фиктивным и нелегитимным.

«Мы продолжаем делать всё, что можем, для их поддержки», — добавила министр.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Пиннер, Эслин и Брагим будут обжаловать решение суда об их расстреле.