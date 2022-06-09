Глава МИД Британии Трасс осудила приговор британским наёмникам в ДНР
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«Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные», — приводит РИА Новости слова Трасс в Twitter.
По её словам, данное решение является фиктивным и нелегитимным.
«Мы продолжаем делать всё, что можем, для их поддержки», — добавила министр.
Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Пиннер, Эслин и Брагим будут обжаловать решение суда об их расстреле.