Приговорённый в ДНР к расстрелу наёмник Пиннер признан в Британии террористом

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Британец Шон Пиннер, приговорённый в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника, признан террористом на территории Великобритании.
Приговорённый в ДНР к расстрелу наёмник Пиннер признан в Британии террористом
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«Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», — приводит ТАСС текст приговора суда.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Пиннер, Аслин и Брагим будут обжаловать решение суда об их расстреле.

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