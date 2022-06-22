Посольство России призвало США признать факты бомбардировок ВСУ жилых кварталов Донецка

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США признать факт непрекращающихся бомбардировок жилых кварталов Донецка со стороны украинских военных.

«Призываем Соединённые Штаты признать факт непрекращающихся бомбардировок жилых кварталов Донецка украинскими радикалами», — говорится в комментарии посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что в Донецке отсутствуют военные объекты и места дислокации российских войск, при этом ежедневно в результате обстрелов города гибнут мирные жители, ответственность за что несут киевские власти.

«С учётом того, что удары по городу наносятся с применением западных вооружений, всё это и на совести Вашингтона, а также его союзников», — заключили в посольстве.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Организация Объединённых Наций оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряжённую.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.