Служба внешней разведки России заявила, что в католической церкви Польши всерьёз обсуждается возможность поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Как стало известно, в Конференции польских епископов — центральном органе управления католической церкви в Польше — всерьёз обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине», — заявили в службе.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, согласно поступающей российской разведке информации, польские власти последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению западных областей Украины.

«Польские шаги всё отчетливее слышны не только в коридорах украинских государственных институтов, но и под церковными сводами», — привело его заявление пресс-бюро.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.