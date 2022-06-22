Конашенков сообщил об уничтожении около 620 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей», — говорится в заявлении официального представителя министерства Игоря Конашенкова.
- Конашенков сообщил об уничтожении около 620 украинских националистов за сутки
По данным оборонного ведомства, ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода. Уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщили там.
Также ракетные войска и артиллерия России уничтожили в районе Никольского в ДНР станцию артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.