Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 620 украинских националистов за сутки в ходе операции по защите Донбасса.

«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей», — говорится в заявлении официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

Конашенков сообщил об уничтожении около 620 украинских националистов за сутки

По данным оборонного ведомства, ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода. Уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщили там.

Также ракетные войска и артиллерия России уничтожили в районе Никольского в ДНР станцию артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.