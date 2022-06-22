Ракетные войска и артиллерия России уничтожили в районе Никольского в ДНР станцию артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня», — сообщили в ведомстве.

Также поражены десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях.

«В районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», — говорится в заявлении.

В ДНР уничтожена американская станция артиллерийской разведки

По данным оборонного ведомства, ВКС России 21 июня нанесли авиаудар по военнослужащим Вооружённых сил Украины, а также по цехам Николаевского судостроительного завода. Уничтожены до 500 военных из 59-й механизированной бригады, сообщили там.