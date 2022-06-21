Российская армия уничтожила 15 американских гаубиц М777 на Украине
- AP
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«За прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успевших сделать ещё ни одного выстрела», — сообщили в ведомстве.
Ранее подразделения Донецкой Народной Республики уничтожили батарею поставленных Украине из США гаубиц M777 под Авдеевкой.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.
Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.