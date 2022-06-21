Российская армия уничтожила 15 американских гаубиц М777 на Украине

Российские подразделения уничтожили на Украине 15 американских гаубиц М777 калибра 155 мм за сутки, следует из заявления Минобороны России.

«За прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успевших сделать ещё ни одного выстрела», — сообщили в ведомстве.

Ранее подразделения Донецкой Народной Республики уничтожили батарею поставленных Украине из США гаубиц M777 под Авдеевкой.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.