Российская армия уничтожила 15 американских гаубиц М777 на Украине

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Российские подразделения уничтожили на Украине 15 американских гаубиц М777 калибра 155 мм за сутки, следует из заявления Минобороны России.
Российская армия уничтожила 15 американских гаубиц М777 на Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«За прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успевших сделать ещё ни одного выстрела», — сообщили в ведомстве.

Ранее подразделения Донецкой Народной Республики уничтожили батарею поставленных Украине из США гаубиц M777 под Авдеевкой.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.

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