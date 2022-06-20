Народная милиция: сдавшиеся в плен в Северодонецке военные ВСУ находятся в ЛНР

Сдавшиеся в плен на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские военные находятся на территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Часть военнослужащих украинских вооружённых формирований, которые не так давно приняли решение сдаться в плен на «Азоте», сейчас в ЛНР, с ними ведётся оперативная работа», — приводит его слова Интерфакс.

Марочко сообщил, что в настоящее время продолжается плановая боевая работа на заводе «Азот».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы нацбатальона «Айдар» вместе с командирами сдаются в плен в пригороде Северодонецка.

Комендант города Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.