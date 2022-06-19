Депутат Бессараб назвала абсурдом запрет русской музыки в общественных местах на Украине

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Верховной рады проголосовали за запрет русской музыки в СМИ и общественных местах на Украине.

Парламентарий назвала полным абсурдом очередную попытку украинских властей «отменить всё русское».

«У нас один генетический код. Мы представляем один и тот же славянский народ. Русская культура — это неотъемлемая часть развития украинского народа, как и украинская музыка является частью культуры России как наследника Советского Союза», — пояснила Бессараб.

Данное решение Верховной рады станет большой потерей для русскоговорящего населения Украины, для которых русская музыка является музыкой самоидентичности, отметила депутат.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о запрете русской музыки в СМИ и общественных местах на Украине.