В Раде сообщили о выходе Украины из ряда соглашений СНГ

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Верховная рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений СНГ, заявил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
В Раде сообщили о выходе Украины из ряда соглашений СНГ
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По его словам, на очередном заседании депутаты одобрили проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах — участниках СНГ, а также документ о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории государства книг и издательской продукции из России и Белоруссии.

В данном законопроекте есть пункт о запрете на ввоз и распространение книг, «авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора».

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

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