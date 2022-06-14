В Раду внесён проект о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России
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Как пишет РИА Новости, в документе уточняется, что «ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции отменяются».
Отмечается, что в законопроекте также есть пункт о запрете на ввоз и распространение книг, «авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора».
Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».