Депутат Рады сообщил о запрете книг и издательской продукции из России и Белоруссии

Короткая ссылка
Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории государства книг и издательской продукции из России и Белоруссии.
Депутат Рады сообщил о запрете книг и издательской продукции из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси», — сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram.

Соответствующее решение поддержали 306 парламентариев.

Как сообщалось ранее, в законопроекте есть пункт о запрете на ввоз и распространение книг, «авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора».

До этого заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить