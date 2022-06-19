Депутат Рады сообщил о запрете книг и издательской продукции из России и Белоруссии
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«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси», — сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram.
Соответствующее решение поддержали 306 парламентариев.
Как сообщалось ранее, в законопроекте есть пункт о запрете на ввоз и распространение книг, «авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора».
До этого заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».