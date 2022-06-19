Депутат Рады сообщил о запрете книг и издательской продукции из России и Белоруссии

Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории государства книг и издательской продукции из России и Белоруссии.

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси», — сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram.

Соответствующее решение поддержали 306 парламентариев.

Как сообщалось ранее, в законопроекте есть пункт о запрете на ввоз и распространение книг, «авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора».

До этого заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».