В ЛНР сообщили о продвижении войск в сторону Артёмовска

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Подразделения Луганской Народной Республики продвинулись в сторону Артёмовска (переименован властями Украины в Бахмут в 2015 году. — RT), заявил посол ЛНР Родион Мирошник.
В ЛНР сообщили о продвижении войск в сторону Артёмовска
  • РИА Новости

«Есть существенное продвижение в сторону Артёмовска, там наши войска захватили несколько опорников ВСУ и сейчас от Артёмовска находятся на расстоянии примерно 7 км», — написал он в Telegram.

Дипломат также сообщил о продвижении союзных войск на Попаснянском направлении, ведутся уличные бои.

Ранее стало известно, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.

Российские подразделения в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожили пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

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