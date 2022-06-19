Посол ЛНР Мирошник сообщил о продвижении союзных войск на Попаснянском направлении

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Союзные войска продвинулись и ведут бои на Попаснянском направлении, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР Мирошник сообщил о продвижении союзных войск на Попаснянском направлении
  • РИА Новости

«В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована», — написал он в Telegram

Также, по словам Мирошника, союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск — Артёмовск, подразделения ЛНР уже вошли в Нырково и Николаевку.

«Трасса, которая уже несколько недель находится под огневым контролем наших сил, в ближайшее время должна быть перерезана и запечатана полностью. Что существенно повлияет на ситуацию в остатках «треугольника», а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.

Российские подразделения в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожили пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

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