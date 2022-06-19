Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине. По его словам, иностранцы всё чаще хотят покинуть зону боевых действий.

«Наёмники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых всё чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», — написал он в Telegram.

Кадыров привёл слова американского наёмника Джеймса Васкеза, который сообщил, что на прошлой неделе он потерял большое количество своих товарищей.

Ранее американский наёмник Энди Уен, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».

Другой наёмник из США Александер Дрюке рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.