Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине
«Наёмники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых всё чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», — написал он в Telegram.
Кадыров привёл слова американского наёмника Джеймса Васкеза, который сообщил, что на прошлой неделе он потерял большое количество своих товарищей.
Ранее американский наёмник Энди Уен, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».
Другой наёмник из США Александер Дрюке рассказал подробности сдачи в плен в Харьковской области.