﻿Глава Чечни Кадыров призвал страны ОДКБ объединиться и заявить о своей позиции по Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединиться и объявить о своей позиции относительно действий киевских властей и операции России по защите Донбасса.
﻿Глава Чечни Кадыров призвал страны ОДКБ объединиться и заявить о своей позиции по Украине
  • РИА Новости

Он отметил, что руководители государств НАТО «защищают интересы Украины». 

«А наши одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях?» — сказал Кадыров в видеообращении в Telegram.

Он выразил мнение, что страны организации не выразили чётко позиции «против бандеровцев, нациков и фашистов».

«Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чём не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — добавил глава Чечни.

Он призвал руководителей стран бывшего СССР «объединиться и сказать своё слово».

В мае генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России на Украине.

По итогам саммита ОДКБ заявила об обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности своих государств-членов. Также страны — участницы организации выразили готовность обеспечить безопасность рубежей своих зон ответственности.

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