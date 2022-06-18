Глава Чечни Кадыров призвал страны ОДКБ объединиться и заявить о своей позиции по Украине
- РИА Новости
Он отметил, что руководители государств НАТО «защищают интересы Украины».
«А наши одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях?» — сказал Кадыров в видеообращении в Telegram.
Он выразил мнение, что страны организации не выразили чётко позиции «против бандеровцев, нациков и фашистов».
«Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чём не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — добавил глава Чечни.
Он призвал руководителей стран бывшего СССР «объединиться и сказать своё слово».
В мае генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России на Украине.
По итогам саммита ОДКБ заявила об обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности своих государств-членов. Также страны — участницы организации выразили готовность обеспечить безопасность рубежей своих зон ответственности.