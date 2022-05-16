ОДКБ заявила об обеспечении безопасности и территориальной целостности её государств-членов

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) заявила об обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности её государств-членов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Выступая с настоящим заявлением в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ, подтверждаем, что организация будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность её государств-членов...» — говорится в заявлении ОДКБ.

Ранее сообщалось, что страны ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности.

В ходе саммита глав государств — членов ОДКБ российский президент Владимир Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при ОДКБ.