Страны ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности

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Лидеры стран ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности организации. Об этом говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Страны ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Во время саммита лидеров стран ОДКБ российский президент Владимир Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности.

Также российский лидер сообщил, что на осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, их число будет увеличиваться.

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