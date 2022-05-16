Страны ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности

Лидеры стран ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности организации. Об этом говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Во время саммита лидеров стран ОДКБ российский президент Владимир Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности.

Также российский лидер сообщил, что на осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, их число будет увеличиваться.