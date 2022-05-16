Путин: на осень запланирована серия совместных учений ОДКБ, их количество будет расти

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На осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: на осень запланирована серия совместных учений ОДКБ, их количество будет расти
  • kremlin.ru

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал он на саммите лидеров стран ОДКБ.

Как сообщалось ранее, миротворцы ОДКБ проведут в 2022 году учения «Нерушимое братство» по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне.

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