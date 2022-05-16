Путин: на осень запланирована серия совместных учений ОДКБ, их количество будет расти

На осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — сказал он на саммите лидеров стран ОДКБ.

Как сообщалось ранее, миротворцы ОДКБ проведут в 2022 году учения «Нерушимое братство» по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне.