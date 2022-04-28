Миротворцы ОДКБ проведут учения по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне

Миротворцы ОДКБ проведут в 2022 году учения «Нерушимое братство» по отработке задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне.

«На завершающем этапе оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2022» в Киргизской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции», — сообщили в ОДКБ.

Организация и проведение данных мероприятий осуществляются в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, добавили в пресс-службе.

В марте страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.