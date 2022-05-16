Генсек ОДКБ: вопрос об участии организации в спецоперации на Украине не ставился
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом он сказал журналистам.
«Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — цитирует Зася РИА Новости.
Также генсек ОДКБ заявил, что президент России Владимир Путин проинформировал коллег по организации о ходе российской спецоперации на Украине.
По итогам саммита ОДКБ заявила об обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности её государств-членов. Также страны — участницы организации выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности.