Генсек ОДКБ: вопрос об участии организации в спецоперации на Украине не ставился

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России на Украине.
Генсек ОДКБ: вопрос об участии организации в спецоперации на Украине не ставился
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом он сказал журналистам.

«Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — цитирует Зася РИА Новости.

Также генсек ОДКБ заявил, что президент России Владимир Путин проинформировал коллег по организации о ходе российской спецоперации на Украине.

По итогам саммита ОДКБ заявила об обеспечении безопасности, суверенитета и территориальной целостности её государств-членов. Также страны — участницы организации выразили готовность обеспечить безопасность рубежей их зоны ответственности.

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