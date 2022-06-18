ВГА Херсонской области: врачи областной больницы начнут получать выплаты в рублях

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Власти Херсонской области и руководство центральной больницы региона приняли решение об утверждении порядка осуществления выплат сотрудникам в российской валюте.
ВГА Херсонской области: врачи областной больницы начнут получать выплаты в рублях
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Гараном Е.Г. проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, в заявлении сказано, что всё финансовое и материально-техническое обеспечение медорганизации будет осуществляться ВГА Херсонской области.

Также принято решение подготовить предложения по закупке новейшего оборудования «для замены обветшалого в годы украинского правления».

Ранее стало известно, что в Херсонской области планируют начать выдавать соцвыплаты в конце июня

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