ВГА Херсонской области: врачи областной больницы начнут получать выплаты в рублях
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.
«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Гараном Е.Г. проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Кроме того, в заявлении сказано, что всё финансовое и материально-техническое обеспечение медорганизации будет осуществляться ВГА Херсонской области.
Также принято решение подготовить предложения по закупке новейшего оборудования «для замены обветшалого в годы украинского правления».
Ранее стало известно, что в Херсонской области планируют начать выдавать соцвыплаты в конце июня.