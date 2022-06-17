В Херсонской области планируют начать выдавать соцвыплаты в конце июня
- РИА Новости
«В рамках оказания помощи Херсонской области были проработаны вопросы организации процедуры пенсионных и других социальных выплат, предусмотренных законодательством. Ожидается, что выплаты начнутся с конца июня», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что в регион с визитом прибыли замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко и заместитель председателя правления Пенсионного фонда Евгений Писаревский.
Ранее стало известно, что в Новой Каховке Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тыс. рублей.