В Херсонской области планируют начать выдавать соцвыплаты в конце июня

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Социальные выплаты в Херсонской области, как предполагается, начнутся в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.
В Херсонской области планируют начать выдавать соцвыплаты в конце июня
  • РИА Новости

«В рамках оказания помощи Херсонской области были проработаны вопросы организации процедуры пенсионных и других социальных выплат, предусмотренных законодательством. Ожидается, что выплаты начнутся с конца июня», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в регион с визитом прибыли замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко и заместитель председателя правления Пенсионного фонда Евгений Писаревский.

Ранее стало известно, что в Новой Каховке Херсонской области начали выдавать пособие в размере 10 тыс. рублей.

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