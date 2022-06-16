Власти Херсонщины: новорождённые в регионе получат российское гражданство автоматически

Все дети, рождённые на территории Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получают российское гражданство. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля. — RT), автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — цитирует Стремоусова ТАСС.

Ранее в Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на получение российских паспортов. По информации представителя ВГА Херсонской области, по состоянию на 15 июня поступило более 10 тыс. заявок на получение российского паспорта и желающие продолжают приходить. В связи с этим на территории региона продолжают открывать административные центры по приёму документов.