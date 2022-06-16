Рождённые после 24 февраля в Херсонской области дети автоматически станут гражданами России

Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля и проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат российское гражданство, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство России. А дети-сироты уже получили гражданство», — сказал он ТАСС.

Он также отметил, что Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.

По состоянию на 4 июня, специалисты центра приёма документов приняли от жителей Херсонской области более 300 пакетов документов на получение российского гражданства.